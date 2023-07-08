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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الزراعة: اعتماد مجمع المعامل يلبى احتياجات سوق العمل والارتقاء بها

الدكتور سامح عبد
الدكتور سامح عبد الفتاح

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة على تجديد اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) حيث تم تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، وذلك في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

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ومن جانبه، قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن حصول 4 معامل بالكلية على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) سوف يساهم في رفع كفاءة المعامل والباحثين بالكلية، وزيادة عدد الاختبارات داخل هذه المعامل، وتلبية احتياجات سوق العمل والجهات المعنية بمجالات عمل هذه المعامل, 

 كما أشار عميد كلية الزراعة ، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للنهوض بالكلية والارتقاء بها ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع.

 

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلية الزراعة مجمع المعامل البحثية عميد كلية الزراعة

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