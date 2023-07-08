النشرة الدينية.. دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات.. أعمال الأشهر الحرم ومحظورات فيها.. كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار

نشر موقع صدى البلد ، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كل مسلم ، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

كيف تحسب زكاة مالك على شهادات الاستثمار.. الإفتاء توضح



هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟.. اعرف ماذا قال الفقهاء



دعاء لمن أصابه هم أو حزن .. كان يكثر منه النبي



المعاهد الأزهرية تثمن جهود القائمين على حماية وتأمين مركز الأسئلة



ما حكم الكلام أثناء الوضوء ؟ دار الإفتاء تجيب



هل الترتيب واجب عند القراءة من المصحف.. البحوث الإسلامية يجيب



دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات والتضرع إلى الله .. يحقق الحاجات المستحيلة



أعمال الأشهر الحرم ومحظورات فيها .. تعرف على سبب تسميتها

