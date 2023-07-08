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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟.. اعرف ماذا قال الفقهاء

صدى البلد

قال أهل العلم إذا كان الخطأ في الفاتحة يسيرا لا يغير المعنى فلا تبطل به الصلاة، وأما إن كان الخطأ في الفاتحة لحنا مغيرا للمعنى، أو أبدل المصلي حرفا بحرف، أو أسقط من الفاتحة حرفا، أو نحو ذلك، فإن صلاته لا تصح، وهذا إذا كان المصلي ممن إذا علم تعلم، وأما إذا كان عاجزا عن التعلم فصلاته صحيحة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وسهل بعض العلماء في الحروف المتقاربة كالضاد والظاء . 

من جانبه ، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اللحن أثناء قراءة القرآن قسمان: لحن يغير المعنى المقصود، وعلى المصلى أن ينتبه إليه أثناء قراءة سورة الفاتحة.

وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل اللحن في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟»، مثلا اللحن الجلي كأن يقرأ: «صراط الذين أنعمت عليهم» فيقول: «أنعمت»! بضم التاء فكأنه يقول -المصلي- أنا من أنعم عليهم، لأن التاء المضمومة هي للمتكلم، أو أن يقرأ «أنعمت»! بكسر التاء، فكأنه يقول للمخاطبة المؤنثة أنت التي تنعمين عليهم،  وهذا خطأ عظيم.

وتابع: من صور اللحن الجلي أيضا عند قراءة الفاتحة أن يقرأ «إياك» بكسر الكاف بدلا من فتحها «إياك» وهذا خطأ عظيم، يبطل الصلاة، لأنه يغير المعنى المقصود من الكلمة.

وأوضح: أما اللحن الخفي فيكون في أحكام التلاوة -التجويد- وهذا النوع لا يغير معنى الكلمة، وسماه العلماء خطأ خفيا لا يعرفه إلا المهرة من القراء الذين درسوا أحكام التلاوة، منوها بأن اللحن الخفي كأن يقرأ دون أن يمد الكلمة، فلو قرأ : «من السماء ماء»، ولم يمد كلمة سماء، فهل غير المعنى؟، لا فالمعنى لا يتغير فتكون الصلاة صحيحة.

حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة صلاته صحيحة، وليس عليه سجود السهو لنسيانها.

الصلاة قراءة الفاتحة حكم نسيان قراءة الفاتحة الخطأ في الفاتحة دار الإفتاء

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