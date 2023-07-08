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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات والتضرع إلى الله .. يحقق الحاجات المستحيلة

دعاء سيدنا موسى لتحقيق
دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات والتضرع إلى الله

دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات ، دعا به نبي الله ، حينما خرج من مصر متوجها إلى آل مدين ، وخدم ابنتي سيدنا شعيب بقضاء حاجتهما، حيث قال «رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير».

دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات

وخاطب سيدنا موسى ربه وقال: رب قل القطر من السماء وربما لا نجد المأكل او المشرب، أراد أن يسأل ربه القطر، قال كيف أنزله وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة فسكت موسى ودعى ونادي عليهم أن يخرج من بيننا من كان يعصي الله.

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وفجأة وجد سيدنا موسى المطر نزل، وقتها خاطب موسى ربه وقال قولت فينا عاص وبسببه منع القطر من السماء ولم يخرج هذا العاصي ونزل المطر، قال ياموسى إنه تاب، نكص رأسه وتاب ..سترته وهو يعصيني أفضحه وهو تائب إلى.

دعاء تحقيق الأماني

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.
اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.
اللهم حقق لنا جميعا مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.
يارب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

مهر سيدنا موسى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا موسى هو صاحب أغلى مهر زواج في التاريخ.

وأوضح الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي"كل الأحاديث والتفاسير والأدلة أجمعت على أن سيدنا موسى قضى 10 سنوات أشغال شاقة مقابل دفع مهر الزواج.

وأضاف أن كل التفاسير أجمعت على أن المراد من خدمة عشر سنوات التي قضاها نبي الله موسى، أنها أغلى مهر في التاريخ والمهر حق واجب للمرأة، منتقدا الأشخاص الذين يزايدون على مسألة أغلى مهر في العالم، بذكر روايات لا تتناسب مع واقعة سيدنا موسى.

وأكمل: فى ناس تزايد على مسألة أغلى مهر دفعه سيدنا موسى، ولكن أقصد أغلى مهر في العناء والمشقة، وهو كان أجيرا كريما لمدة عشر سنوات والناس تتكلم بمزايدات تخنق، وفي جرأة في تقييم مهر سيدنا موسى وقضائه عشر سنين أشغال شاقة".

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