دعاء قضاء الحاجة في قيام الليل لايرد .. أدركه بـ 4 كلمات

يكثر البحث عن دعاء قضاء الحاجة في قيام الليل، خاصة مع دخول الثلث الأخير منه، والمعروف بموعد النزول الإلهي، وهو وقت لا يرد فيه سائل أو مستغفر أو داعي، حسبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي دعاء قضاء الحاجة في قيام الليل، ما هو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ما هو مأثور عن الصحابة والتابعين والصالحين من الأمة الخاتمة، لذا فلا تغفل عن ترديد دعاء قضاء الحاجة في قيام الليل التالي.

الدعاء

دعاء قضاء الحاجة في قيام الليل

صلاة قيام الليل لها فضل كبير عند الله، لذا من حرص على الدعاء فيها كافأه الله بالاستجابة ، ونصح العلماء بالإلحاح في الدعاء والتضرع الى الله في جوف الليل ، وطلب ما يريد كل إنسان.

والدعاء في صلاة قيام الليل مستجاب كما ذكر عدد من علماء دار الإفتاء أن تحري الأوقات التي يُستجاب فيها الدُّعاء كالثُّلث الأخير من الليل، وقَبل السلام من الصلاة، وبعد الصلاة، ويوم عرفة، وعند إفطار الصائم، وعند السفر، ودعاء المُسلم لأخيه بظهر الغَيب، وهذه الأوقات كُلّها ثبتت في أحاديث صحيحة وقال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا صلَّى أحدُكُم فليبدَأْ بتحميدِ اللَّهِ تعالى والثَّناءِ عليهِ ثمَّ ليُصَلِّ عَلى النَّبيِّ ثُمَّ ليدْعُ بعدُ بما شاءَ)

ومن أدعية قضاء الحاجة في جوف الليل ما يلي:

1- يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء.

2- اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.

3 اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

4- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

سورة لقضاء الحاجة في قيام الليل

قال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر إن هناك سورة فى القرآن الكريم تسمى سورة الاستجابة، وسميت كذلك لأنه بها يستجاب الدعاء كأنه البرق وهي سورة الأنبياء.

وأضاف محمد أبو بكر أن سورة الأنبياء هي السورة التى يلجأ إليها الإنسان حين تغلق الأبواب، لأنها السورة الوحيدة التى ورد فيها "فاستجبنا له" أكثر من مرة، وهذا اللفظ لم يرد في موضع آخر من القرآن مثلما ورد فى هذه السورة.

وأشار الداعية الإسلامي خلال برنامج “إني قريب” المذاع على فضائية النهار، أن سورة الأنبياء بها 4 مفاتيح لكل المشاكل التي تنغص على الإنسان حياته، وهي:

1- مفتاح نوح للكرب “وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ”.

2- المفتاح الأيوبي للمرض الشديد “وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ”.

3- مفتاح سيدنا يونس للغم والهم والحزن “فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ”.

4- مفتاح سيدنا زكريا للذرية والأمل والرجاء والطلب والأمنية “فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ”.

وأكد الداعية الإسلامي أن هذا الكلام لكل من قرأ هذه السورة وليس للأنبياء فقط، والدليل على ذلك أن الجواب جاء فيها فى موضعين اثنين؛ الأول “رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ”، والثاني “إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ”، فينبغى على كل من يعرف أن يقرأ القرآن قراءة سورة الأنبياء.

الذكر

دعاء قيام الليل مكتوب

الأفضل أن يبتعد المسلم عن أي دعاء فيها ذنب أو ظلم أو قطع للأرحام يدعوا المسلم بكل ما هو طيب حتى يستجاب دعاؤه وأن يبدأ بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على نبيه ثم يدعوا بما يشاء اللهمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت،

دعاء قيام الليل في الركوع

أدعية تُقال عند الرفع من الركوع ربّنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلّنا لك، عبد الله لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهمّ طهّرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهمّ طهّرني من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.”