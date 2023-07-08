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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شعر مستعار وبيانو وزحليقة.. ماذا يوجد في قصر قائد فاجنر؟

قائد فاجنر
قائد فاجنر

كشفت عملية تفتيش شنتها أجهزة الأمن الروسية على منزل رئيس المجموعة العسكرية الخاصة يفجيني بريجوزين في سان بطرسبورج، بعد فشل التمرد، عن صور غريبة وأشياء أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أظهرت صور التقطتها قوات الأمن ونشرت في وسائل الإعلام الروسية، خزانة مليئة بالشعر المستعار، إلى جانب رزم الدولارات والروبل وسبائك الذهب وجوازات سفر بأسماء مختلفة.

كما نشرت قوات الأمن صورًا لبريجوزين وهو يرتدي شعرًا مستعارًا في عدة مناسبات، حيث قيا إنها أخذت من ألبومه الشخصي.

وفي إحدى الصور، ظهر قائد فاجنر مرتديًا زيًا رسميًا وواضعًا لحية مزيفة، كما ارتدى في صورة أخرى كوفية على رقبته ووضع لحية بنية وشعرًا مستعارًا.

فيما ظهر في صورة أخرى وهو يرتدي زيًا عسكريًا وقبعة يخرج منها شعرًا مستعارًا ويبدو أنها أخذت في قاعدة جوية عسكرية، إلى جانب بيانو وبذلة عسكرية بها نياشين ولعبة أطفال.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن التقييم الأولي يشير إلى أن هذه الصور حقيقية وأخذت عبر التقاط صور للصور الأصلية الموجودة على جهاز رقمي أو هاتف ذكي.

وتضيف الصحيفة أن الصور جاءت بجودة منخفضة لكن التفاصيل الموجودة على وجه بريغوجين، مثل التجاعيد على جبينه وخطوط الوجه كانت متسقة في جميع الصور.

الشعر المستعار أجهزة الأمن الروسية سان بطرسبورج بريجوزين لحية مزيفة

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