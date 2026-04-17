سيف زاهر يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و كتب سيف زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:عدي الدباغ يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد .

واعلن الجهاز الفني لفريق شباب بلوزداد غياب بن حمودة نجم الفريق رسميا عن مباراة الزمالك بداعي الإصابة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية