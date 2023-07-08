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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحريض علني.. مغنية فرنسية تدعو لقتل ماكرون والنيابة تفتح التحقيق

ماكرون
ماكرون

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقًا عاجلًا، ضد المغنية أيزيا هيجلان بتهمة "التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة"، عقب مهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون والدعوة لقتله.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النيابة الفرنسية قولها إنها تحقق الآن في هجوم هيجلان في حفلها الخميس الماضي، ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتخيلت هيجلان في حفلها بوليو سور مير، في إطار مهرجان في جنوب فرنسا، على المسرح مشهدًا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله، قائلة: "أنا أعرفه أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع عشرين مترًا عن الأرض وأن يحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير".

وأضافت أن هناك من ينزله لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماما سيكون لدينا جميعا عصيا نحتفل (...) ونطرحه أرضا لكن بلطف".

وقالت بسخرية "أرى من الآن عنوان (صحيفة) نيس-ماتان غدا: "إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون"، كما ذكرت الصحيفة المحلية التي تحدثت عن الحفل في عددها صباح اليوم السبت وتحدثت عن محاولة فاشلة للدرك لاستجوابها في نهاية العرض.

النيابة الفرنسية إيمانويل ماكرون المغنية أيزيا هيجلان الرئيس إيمانويل ماكرون قتل ماكرون

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