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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حصد ميدالية ذهبية .. والد اللاعب عمر شتا: ابني منهار لعدم تكريمه ماديا

صدى البلد

كشف محمد شتا والد اللاعب عمر شتا، تفاصيل أزمة عدم تكريم ابنه ماديًا بعد حصوله على ميدالية ذهبية ببطولة العالم للشباب والناشئين التي أقيمت بإندونيسيا.

 

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وقال محمد شتا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ابني شارك  في 3 بطولات دولية خلال 5 شهور ".

وأضاف محمد شتا :"  لما لاعب يجيب أول عالم لازم يحصل على تكريم مادي ومعنوي ودرجات تفوق رياضي  وهذا الأمر لم يحدث مع ابني".

وتابع محمد شتا :" ابني في الثانوية العامة ولم يحصل على درجات التفوق الرياضي بعد حصوله على الميدالية الذهبية ".

واكمل محمد شتا :"  ابني منهار لعدم حصوله على تكريم مادي ودرجات التفوق الرياضي ".

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