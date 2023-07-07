بعد عرض الميدالية للبيع.. الكونغ فو يكشف كواليس أزمة مكافأة عمر شتا

أصدر الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى بيانا حول ما تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية وبعض القنوات التلفزيونية عن ظهور والدة اللاعب عمر شتا لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو عن عدم تكريمه لحصوله على ميدالية ذهبية ببطولة العالم للشباب والناشئين التي أقيمت باندونيسيا خلال شهر ديسمبر

2022 وعدم منحه درجات الحافز الرياضي وتحملهم التكاليف المالية خلال فترة الإعداد والمعسكرات والمشاركة في البطولات واختتمت

حديثها بعرض الميدالية للبيع لتعويضها ماديا عن تلك التكاليف وانه تم تكريم كافة اللاعبين ماعدا نجلها.

وحرصا من الاتحاد على توضيح كافة الأمور التي تخص رياضه الووشو كونغ فو وإظهار الحقائق التي تهم الرأي العام يشرفنا كمجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن نوضح مايلي :-

اللاعب عمر محمد شتا لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ حصل على العديد من البطولات على المستوى المحلي والعربي والافريقي والعالمي ومسجل بنادي المؤسسة العسكرية الرياضة بالإسكندرية ويحصل على راتب شهري ثابت من النادي و كافة المعسكرات التدريبية التي يشارك فيها اللاعب مع لاعبي المنتخب يتحمل الاتحاد المصري للووشو كونغ فو قيمة تكاليفها من إقامة واعاشة وملابس تدريبيه ومتابعة طبية ويتكفل كذلك الاتحاد بكافة المصروفات في حالة حدوث أي إصابات للاعبين سواء أثناء المعسكرات أو البطولات أو خارجها حرصا على سلامة ابنائنا اللاعبين و يتم صرف بدل انتقال للاعبين أثناء إقامة المعسكر بعيداً عن محل إقامتهم إذا فالحديث عن التكاليف المالية الكبيرة التى يتحملها اللاعبين لا أساس له من الصحه حيث يتحملها الاتحاد كاملة .

اما عن مشاركة اللاعب ببطولة العالم باندونيسيا 2022 م فيتم اتباع الضوابط فى صرف مصروف جيب للاعبين بالعملة الأجنبية وحقيبة ملابس رياضه كاملة قبل السفر للبطولة وكذلك قام رئيس البعثة بصرف مكافآت إجادة فوريه أثناء إقامة بطولة العالم للاعبين وصرفه فورا تحفيزا لهم على تحقيق أعلى إنجاز بشأن التكريم المعنوي اللاعب كان هناك استقبال رسمي في مطار القاهرة للبعثة بالكامل بحضور العديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



ومجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو وتم إقامة حفل تكريم للاعبين بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور الاستاذ الدكتور / أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والعديد من رؤساء الاتحادات الرياضية لتكريم المنتخبات الوطنية وتم تكريم اللاعب ضمنهم وكذلك تم تكريمه أيضاً منفردا برفقة عضو مجلس النواب عن دائرتهم بمكتب الاستاذ الدكتور / أشرف صبحي وكذلك تم تكريمه أثناء إقامة حفل تكريم لاعبي ولاعبات المنتخبات لاعبي أندية القوات المسلحة تكريما ماديا ومعنويا وبذلك فإن الدولة المصرية قدمت التكريم المناسب للاعب عما قدمه من بطولات سواء على المستوى الافريقي أو العالمي وبذلك فإن الحديث عن عدم اهتمام الدولة بحصول اللاعب على بطولة العالم أو بطولة افريقيه ليس له أساس من الصحة.

أما عن التكريم المادي ومنح درجات التفوق الرياضي فإن وزارة الشباب والرياضة تضع ضوابط ملزمة للجميع تطبق على كافة الاتحادات

الرياضية وكافة اللاعبين وأولياء الأمور والمدربين قبل مشاركتهم يعلمون جيدا تلك الضوابط والتى يتم تطبيقها على الجميع سواء ودون استثناء ولم يتم منح اللاعب التكريم أو اللاعب مع عدد ۲ لاعبين آخرين فقط مما لا ينطبق عليه شروط وضوابط منح الحافز الرياضي أو التكريم المادي عليه الحافز لمشاركة وهناك العديد من أبطال أفريقيا والعالم فى كافة الاتحادات الرياضية يحصلون على البطولات ويتم تكريمهم معنويا وفي حالة عدم انطباق القرارات المنظمة عليهم لايتم تكريمهم ماديا لأن الرياضه ليست تكريما ماديا فقط وليس الهدف من ممارسة الرياضة هو الحصول على التكريم المادي فقط .

كما نود الإحاطة بإظهار الدور الذي تقوم وزارة الشباب والرياضة على الوجه الأمثل فى دعم ورعاية الابطال الرياضيين دون التفرقه بين اللاعبين في كافة الاتحادات الرياضية وما قام به مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو منذ توليه المسئولية في ٢٠٢١ م والذي ادي إلى تحقيق منتخبات مصر لإنجازات لم تحقق من قبل على المستوى العربي والافريقي والعالمي حفظ الله مصر.