أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد بمدرسة سان جورج بمدينة نصر

الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد
الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد

افتتح اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بمدرسة سان جورج، بمدينة نصر.

صلاة القداس الإلهي 

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة، حيث ترأس الذبيحة الإلهية الأب بيشوي عبد المسيح، راعي الكاتدرائية.

تلا ذلك، لقاء تربوي مع الأنبا باخوم، الممثل القانوني لمدارس سان جورج، الذي نقل تحيات تهنئة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ثم تحدث نيافته حول "أهمية تربية الأجيال على القيم الأصيلة"، ونشر المحبة، والمعاملة الحسنة كأسلوب حياة، مؤكدًا أهمية دور المعلمين في الحضور الفعّال مع أبنائهم، وكيفية التعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي لحماية أبنائنا من سلبياتها، ومكانة الذكاء الاصطناعي كأداة مفيدة تبقى قيمتها الحقيقية بيد الإنسان الذي يبدع، ويوجّه.

جاء ذلك بمشاركة الأخت فادية، مديرة المدرسة، والأخت كلارا، والأخت بسمة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمي ومعلمات المدرسة، والعاملين.

الأنبا باخوم القداس الإلهي سان جورج صلاة القداس الإلهي الذبيحة الإلهية المسيح

