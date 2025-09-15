الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد بمدرسة سان جورج بمدينة نصر

افتتح اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بمدرسة سان جورج، بمدينة نصر.

صلاة القداس الإلهي

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة، حيث ترأس الذبيحة الإلهية الأب بيشوي عبد المسيح، راعي الكاتدرائية.

تلا ذلك، لقاء تربوي مع الأنبا باخوم، الممثل القانوني لمدارس سان جورج، الذي نقل تحيات تهنئة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ثم تحدث نيافته حول "أهمية تربية الأجيال على القيم الأصيلة"، ونشر المحبة، والمعاملة الحسنة كأسلوب حياة، مؤكدًا أهمية دور المعلمين في الحضور الفعّال مع أبنائهم، وكيفية التعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي لحماية أبنائنا من سلبياتها، ومكانة الذكاء الاصطناعي كأداة مفيدة تبقى قيمتها الحقيقية بيد الإنسان الذي يبدع، ويوجّه.

جاء ذلك بمشاركة الأخت فادية، مديرة المدرسة، والأخت كلارا، والأخت بسمة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمي ومعلمات المدرسة، والعاملين.