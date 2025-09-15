سفيرة مصر في ليلنجواي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس مالاوي

قامت السفيرة رشا حمدي اليوم الاثنين بتقديم أوراق اعتمادها كسفيرة لجمهورية مصر العربية لدى حكومة مالاوي إلى الرئيس لازاروس تشاكويرا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في القصر الجمهوري بالعاصمة ليلنجواي.



وأعرب الرئيس المالاوي عن تمنياته بالتوفيق للسفيرة المصرية في أداء مهامها، مشيداً بالدور المصري في دعم الدول الإفريقية، والتجارب المصرية الناجحة خاصة في مجالات البنية التحتية.. وعبر عن تطلع بلاده تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين البلدين.



من جانبها، نقلت السفيرة تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس المالاوي، وتمنيات سيادته لجمهورية مالاوي وشعبها بالمزيد من الرخاء والتقدم، مؤكدة على وجود علاقات شراكة متينة بين كل من مصر ومالاوي، وحرص مصر على تدعيم أواصر تلك الشراكة في كافة المجالات التنموية والاقتصادية، خاصة في مجالات الصحة والزراعة والبنية التحتية.

