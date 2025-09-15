اللجنة المختصة تجري مقابلات مع المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقاً للقرار الوزارى رقم (1351) بتاريخ 20 -7 -2025 ، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر وذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من : الدكتور أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور هاله حلمى السعيد - مستشار السيد رئيس الجمهورية ،وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية سابقا، والدكتور أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، و الدكتور هانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.

وقد بدأت اللجنة مقابلات السادة المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر ، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: الدكتور أشرف محمد عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة السابق، والدكتور ماجد القمرى – رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق.