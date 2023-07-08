أكثر من 100 نسخة.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون

أعلنت السفارة الروسية في مصر، عن تنظيم معرض لـ"كنوز مقبرة توت عنخ آمون" في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت السفارة، في بيان، أنه "سيجري تنظيم معرض "كنوز مقبرة توت عنخ آمون" في موسكو، حتى 24 أغسطس المقبل، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر".

وأكدت أن هذا الحدث يعد "مشروعا تعليميا فريدا للراغبين في التعرف على الحضارة الفرعونية".

ويقدم المعرض أكثر من 100 تحفة، من بينها نسخ طبق الأصل من الأغراض التي تم العثور عليها في المقبرة.

وقد عمل فريق من الفنانين ومرممي المتاحف وعلماء المصريات، لسنوات، على إعادة تأهيل هذه الكنوز الفريدة.