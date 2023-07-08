5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي.

١- كوب من خليط ينسون وشمر وكراويه دافئ بعد الأكل مرتين يوميا يعالج المغص والغازات والانتفاخات.

٢- كوب الميلسا الدافء تشرب مره إلى مرتين يوميا.

٣- كوب من البابونج الدافئ يشرب مساءاً قبل النوم .

٤- منع البقوليات والخضروات الصلبة النيئة مؤقتا مثل البصل والثوم والفلفل والجزر والخيار والاعتماد على الافوكادو مع الورقيات.

٥- منع المياه الغازية و منتجات الألبان واللبن وكل ما هو دقيق أبيض ومخبوزات ومكرونة وحلويات .