سكتة قلبية .. وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

توفي خلال الساعات القليلة الماضية القبطان حسام زيدان أحد ربابنة هيئة قناة السويس بأزمة قلبية مفاجئة تعرض لها خلال تواجده في إجازة بمنزله.



وقالت مصادر مقربة إن القبطان حسام زيدان عاني من أزمة قليلة خلال وجوده في منزله قبل يومين نقل علي اثرها الي المستشفي في محافظة المنوفية الا أنه فارق الحياة .

زيدان أحد كتيبة قناة السويس في إنقاذ إيفرجيفن



وبحسب البيانات الرسمية في هيئة قناة السويس فان القبطان حسام زيدان شارك في عملية تعويم السفينة أيفرجيفن خلال شحوطها في القطاع الجنوبي لقناة السويس قبل عامين تقريبا.



وعمل زيدان بحسب هيئة قناة السويس علي القاطرة بركة 1 وهي أحد أكبر قاطرات هيئة قناة السويس التي تعمل علي مصاحبة كبري السفن خلال رحلات عبورها من المجري الملاحي للقناة.

ونشر زيدان صور مختلفة له علب متن القاطرة بركة 1 بعد انتهاء عملية التعويم قال خلالها "لحظات وأيام لاتنسي، بدأت بهم كبير وانتهت بفرحة كبيرة الحمد لله دائما وأبداً".

اصدقائه: كام مثالاً للخلق منذ طفولته

وقال محمد عبدالحليم أحد أصدقاء طفولة القبطان حسام زيدان "رحمه الله تعالى علي الفقيد واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون، كان نعم الأخلاق ونعم الأدب والاحترام والتقدير منذ أن كان طالب بالمدرسة".

ونعي رضا زين أحد زملاء القبطان حسام زيدان قائلا " ربنا يرحمك ويغفر لك اخي الكريم فعلا ربنا لايختار إلى جوارة الا الطيب كنت ونعم الاخ والصديق كنت قائد سفينه المحبة والصدق ربنا يرحمك ويغفر لك اخي الكريم الكابتن حسام زيدان".