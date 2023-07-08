إسماعيل الفار نائباً عن وزير الشباب والرياضة لإعلان إنطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي YLY

أعلن اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم إنطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY خلال لقاء جمعه بمسئولى المحافظات بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أشاد اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بمشروع "شباب يدير شباب" لتميزه فى الأربع أعوام الماضية، وما حققه المشروع من نجاحات وإنجازات، ومبادرات تم تنفيذها على ارض الواقع لتخدم المجتمع كافة، مما جعلت الجميع يشيد به.

كما أشار بأن المشروع يضم شباب واع ومسئول وصاحب فكر مما ساهم فى نجاح المشروع.

كما حضر اللقاء الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات، ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات.

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