بكاش مايوه حرير.. إطلالة استثنائية لـ مي سليم من قلب البحر على حصانها الأبيض

ظهرت الفنانة مي سليم ، بإطلالة أنثوية ساحرة على شاطئ البحر، فى جلسة تصوير، جمعت بين الجرأة والرقيّ في تناغم استثنائي.

وارتدت مي سليم، كاش مايوه قصيرًا باللون الأخضر الزمردي المنقوش بالورود مصنوعًا من قماش الحرير الناعم، مكشوف الرجلين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة العفوية.

واختارت سليم ، أن تكون حافية القدمين على حصانها الأبيض والرمال الذهبية، ليرافقها حصانها الأبيض بلونه البني في منتصف جسده، وكأنه جزء من المشهد الطبيعي الخلاب.

أكملت مي، إطلالتها بشعرها الكيرلي المنسدل بحرّية على ظهرها، ما منحها طابع طبيعي وجريئ في آنٍ واحد، الصور بدت وكأنها جزء من لوحة فنية، ومدي حب الفنانة لركوب الخيل العربي الأصيل.

وإنهالت التعليقات على إطلالة الفنانة، وتفاعل الجمهور مع الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد بجمال الإطلالة واختيار الألوان وتفاصيل المشهد التي بدت وكأنها جزء من فيلم سينمائي راقٍ.

بكاش مايوة حرير..مي سليم بإطلالة استثنائية من قلب البحر على حصانها الأبيض