قصف مدفعي| الجيش الأوكراني يعلن صد هجمات روسية على مدينة دونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، عن قصف مدفعي روسي أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة 13 آخرين في ليمان بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقريرها المسائي ، إن القوات الروسية بذلت محاولات فاشلة للتقدم في قطاع ليمان، وقد تم قصف ما لا يقل عن 10 بلدات وقرى، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وكان حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو قد أفاد في وقت سابق بقصف ليمان في حوالي الساعة 10 صباحًا، مع إصابة منطقة سكنية في المدينة الصغيرة وقال إن ستة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم.



وقال كيريلينكو عبر قناته على تطبيق المراسلة تيلجرام أن هناك منزل ومتجر تضررا والشرطة تعمل في الموقع.

وتعتبر مدينة ليمان هي تقاطع رئيسي للسكك الحديدية في منطقة دونيتسك الشرقية.

وقال الجيش الأوكراني في تحديثه العسكري اليومي أنه تم صد محاولات هجوم القوات الروسية بالقرب من ليمان.

