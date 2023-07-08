نفس المركز .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك

علّق الإعلامي خالد الغندور بعد فوز نادي الزمالك بعد تحقيقه انتصارًا علي فيوتشر .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "الزمالك وريمونتادا علي فيوتشر ويذهب للمركز الثالث و يحاول الحفاظ عليه ليحقق نفس المركز الذي حققه الاهلي الموسم الماضي

قلب الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل أكثر من رائع في الدقيقة 25.

وسجّل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء.

وسجّل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.