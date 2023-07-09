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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة السعودية لدى مدريد تصدر تنبيها للمواطنين القادمين إلى إسبانيا

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت مساء أمس السبت، سفارة السعودية لدى مدريد تنبيها للمواطنين السعوديين القادمين إلى إسبانيا، بعد حادثة الاعتداء على إعلامي سعودي معروف وسرقة ساعته الثمينة في برشلونة.

وأوضحت السفارة السعودية في بيان "تنبيه.. لاحظت السفارة في الآونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالا وطرقا متنوعة، وعليه تدعو السفارة المواطنين القادمين للاستمتاع بالإجازة في إسبانيا توخي الحيطة والحذر، والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة".

وأكد سفيرالمملكة لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، في وقت سابق اليوم، أن السفارة السعودية في مدريد والقنصلية العامة في ملقة وأعضائهما، يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في إسبانيا، داعيا إياهم إلى التواصل مع السفارة عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم عند وصولهم، كما شدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء، وعدم ارتداء مقتنيات ثمينة تلفت الانتباه.

ويأتي ذلك بعد أن كشف الإعلامي السعودي، فيصل عباس، عن تعرضه للاعتداء وسرقة ساعته الثمينة في مدينة برشلونة الإسبانية، ما أسفر عن إصابته في معصمه.

 

مدريد اسبانيا السعودية السفارة السعودية برشلونة

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