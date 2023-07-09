عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: المنتخب الأولمبي قدم أداء رجوليا رغم خسارة نهائي أمم أفريقيا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمنتخب الأولمبي، للأداء القتالي والرجولي رغم خسارة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، ورغم لعب المنتخب منقوص لاعبًا أمام المنتخب المغربي المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب.


قال الدكتور أشرف صبحي: "كسبنا اليوم منتخب قويًا متأهلًا للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، والذي يعد إنجازًا رياضيًا كبيرًا للرياضة المصرية، نثمن الأداء الرائع والمشرف خلال البطولة وخاصة في النهائي أمام المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور ورغم لعب المنتخب غير كامل العدد منذ بداية المباراة".

 

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا والمنتخبات الوطنية والأندية المصرية فى مختلف المنافسات، مشيرًا إلى حرص الوزارة طوال الوقت لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية من تحقيق الطفرة الرياضية الغير مسبوقة.

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، مؤكدًا أننا ننتظر منتخبنا الأوليمبي في أولمبياد باريس من أجل تحقيق أفضل أداء وتحقيق مراكز متقدمة وليس تمثيلًا مشرفًا.


وذكر الوزير: "نعمل دومًا علي دعم وتطوير الرياضة المصرية ووصولها إلي مراحل العالمية، وذلك من خلال توفير المنشآت الرياضية الحديثة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية وكشف مواهبهم الرياضية من خلال عدد من البرامج والمبادرات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مثل كابيتانو مصر، وأصبحت مصر من أهم الدول أفريقيا والشرق الأوسط تطورًا في مجال الرياضة".

 

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية في كافة الألعاب الفردية والجماعية وعلي مستوي المنتخبات؛ تجلت في النتائج التي يحققها منتخبنا الأوليمبي، وكذلك أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخب طوال البطولة وخاصة خلال المباراة النهائية، لافتًا إلي أن هذا المنتخب يمثل جيل واعد للمنتخب الأول ولمستقبل الكرة المصرية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمم أفريقيا عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

علي جمعة يعلق على أزمة رؤية الطفل والاستضافة.. شاهد ماذا قال؟

حقيقة مسح البيت بالماء والملح لتحصينه من الحسد.. داعية يوضح

اعرف سعرها الآن .. BMW M4 موديل 2023 بالسوق المصري

تهدئة العقل والجسم.. فوائد نفسية وجمالية لنزول البحر

قيس سعيد للمهاجرين: تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو الإيجار

الإصابة بجلطات.. استشاري أمراض قلب يحذر من التعرض لأشعة الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ