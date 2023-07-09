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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من BBC بعد إلغاء اعتمادها في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

قال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية إن "بي بي سي نيوز العربية تمارس صحافة مستقلة محايدة" وتتحدث "إلى الناس من مختلف الأطياف السياسية لإثبات الحقائق"، وذلك بعد قرار وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية بسبب ما وصفته بأنها تقدم تغطية كاذبة.

وأضاف المتحدث في بيان: "سنواصل تقديم أخبار ومعلومات محايدة لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية".

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ومن النادر إلغاء اعتماد ممثلي وسائل إعلام دولية في دمشق، حيث يعمل مراسلون محليون في وسائل الإعلام الأجنبية القليلة المتبقية. وقد غادر العديد من الصحافيين الأجانب البلد مع احتدام النزاع في عام 2011.

وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة" تقرر "إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة".

كما ألغت السلطات اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا، وأوردت وزارة الإعلام السورية أنه منذ اندلاع الحرب عام 2011 "تعمدت قناة بي بي سي من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".

وأضافت وزارة الإعلام أنه تم "تنبيه القناة أكثر من مرة إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية".

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