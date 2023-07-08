وزارة الإعلام السورية تلغي إعتماد صحفين تابعين ل"بي بي سي"

أعلنت وزارة الإعلام السورية ، اليوم السبت، ألغاء اعتماد أثنين صحفيين محليين يعملان لدى مؤسسة "بي بي سي" البريطانية بسبب ما وصفته بتغطية "كاذبة".

قالت وزارة الإعلام في بيان على موقعها على الإنترنت ، أنه تم إلغاء اعتماد مراسل ومصور مجهول الهوية ألغيت بعد تداول معلومات وتقارير ذاتية وكاذبة عن سوريا ،ووصفت الوزارة تقارير أخرى لبي بي سي بأنها كاذبة، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولم ترد بي بي سي على الفور على طلب للتعليق.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا الشهر الماضي حول ما قالت إنها "روابط مباشرة" بين تجارة الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون وعائلة الرئيس بشار الأسد ، وكذلك الجيش السوري.