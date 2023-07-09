قبل الذهاب للمصيف.. نصائح للحفاظ على الصحة العامة عند نزول البحر

كشف الدكتور خبير التغذية عبد الرحمن شمس من خلال صدى البلد عن بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على الصحة العامة عند النزول إلى البحر، ومن هذه النصائح:

نصائح للحفاظ على الصحة العامة عند النزول إلى البحر

1- استخدام واقي الشمس: يجب استخدام واقي الشمس المناسب عند النزول إلى البحر، حتى في الأيام الغائمة، لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

2- شرب الماء بكميات كافية: يجب شرب الماء بكميات كافية خلال النشاطات المائية، لتجنب الجفاف والتعب.

3- الاستحمام بعد السباحة: يجب الاستحمام بالماء العذب بعد السباحة لإزالة الملح من الجلد.

4- تجنب السباحة في المناطق المغلقة: يُنصح بتجنب السباحة في المناطق المغلقة مثل الأماكن الصناعية أو الموانئ، حيث يمكن أن تكون هذه المناطق غير صحية.

5- ارتداء الملابس المناسبة: يجب ارتداء الملابس المناسبة للنشاطات المائية، مثل الملابس الواقية من الشمس والنظارات الشمسية والأحذية المناسبة.

6- الابتعاد عن الأسماك السامة: يجب تجنب السباحة بالقرب من الأسماك السامة مثل القناديل البحرية، حيث يمكن أن تسبب لسعاتها تهيجاً وألماً.

7- الحفاظ على النظافة الشخصية: يجب الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام، لتجنب نقل الجراثيم والأمراض.

8- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة: يجب تجنب الازدحام والتجمعات الكبيرة في الأماكن العامة، للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.