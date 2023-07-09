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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نصائح تساعد طلاب الثانوية العامة على التخلص من القلق والتوتر

نصائح لطلاب الثانوية
نصائح لطلاب الثانوية العامة للتخلص من التوتر

يعتبر القلق والتوتر من المشاعر الطبيعية التي يعاني منها العديد من طلاب الثانوية العامة

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نصائح لطلاب الثانوية العامة 

قال الدكتور محمد الفايد خبير العلاج بالطاقة فى تصريحات خاصة لصدي البلد، يمكن اتباع بعض النصائح التي تساعد طلاب الثانوية العامة على التخلص من القلق والتوتر، ومن هذه النصائح:

1- التخطيط والتنظيم: يمكن الحد من القلق والتوتر عن طريق التخطيط والتنظيم للأشياء، وذلك عن طريق إنشاء جدول زمني وتحديد المواعيد الهامة والأعمال التي يجب القيام بها، وتحديد الأولويات بحيث تعمل على إنجاز الأعمال الأهم أولاً.

2- الاسترخاء والتمارين الرياضية: يمكن الحد من القلق والتوتر عن طريق الاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية، مثل اليوجا أو التأمل أو الرياضة، وذلك لأنها تساعد على تحسين الصحة النفسية والجسدية.

3- العناية بالصحة: يمكن الحد من القلق والتوتر عن طريق العناية بالصحة، وذلك عن طريق الحفاظ على نمط حياة صحي، مثل النوم الكافي وتناول الطعام الصحي والمتوازن وتجنب المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

4- التحدث مع الآخرين: يمكن الحد من القلق والتوتر عن طريق التحدث مع الآخرين، وذلك لأنها تساعد على التخفيف من الضغط النفسي وتوفير الدعم العاطفي والمعنوي.

5- الاستعانة بالمساعدة المهنية: في حالة عدم تحسن حالة القلق والتوتر، يمكن الاستعانة بالمساعدة المهنية، مثل العلاج النفسي والاستشارة النفسية، حيث يمكن أن يساعد ذلك في إيجاد حلول للقضايا التي تسبب القلق والتوتر.

بشكل عام، يجب الحرص على العناية بالصحة والاسترخاء والتحدث مع الآخرين والاستعانة بالمساعدة المهنية في حالة الحاجة، وذلك للتخلص من القلق والتوتر وتحسين الصحة النفسية والجسدية.

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