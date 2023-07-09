مدرب الاتحاد: عانينا من التوتر أمام الأهلي.. ومعروف ضمن أفضل الحكام بمصر

أشاد زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بالحكم محمد معروف، الذي أدار لقاء الأهلي وزعيم الثغر الذي حسمه الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال زوران مانولوفيتش، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد السكندري عانى من التوتر أمام الأهلي، وهو ما تسبب في اهتزاز شباكه في الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء.

وأكد زوران مانولوفيتش، أن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، كانت متكافئة، مضيفا: "فخور بلاعبي الاتحاد السكندري الشباب بعد ظهورهم الجيد أمام الأهلي".

وأضاف: "واجهنا بطل أفريقيا، ولم ننجح في ترجمة الفرص التي لاحت لنا لأهداف"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد نهاية المباراة، لتهنئته بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وتطرق للحديث عن جماهير الاتحاد السكندري بقوله: "90% من جماهير الاتحاد تفهم كرة قدم، أطالبهم بدعم الفريق وأن يكونوا فخورين به، لعبنا أمام الأهلي بنقص عددي وصعدنا مجموعة شباب، والآداء كان جيدًا".

وواصل أنه لا يعتمد على الاسماء وإنما المعيار لديه هو التألق في التدريب من أجل المشاركة في المباريات.

ورفض زوران الحديث عن مستقبله مع الاتحاد السكندري، مكتفيًا بقوله أن الأيام المقبلة ستحدد مصيره مع زعيم الثغر.

واختتم تصريحاته قائلا: "حكم لقاء الأهلي والاتحاد من أفضل الحكام بمصر".