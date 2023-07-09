عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد: عانينا من التوتر أمام الأهلي.. ومعروف ضمن أفضل الحكام بمصر

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أشاد زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بالحكم محمد معروف، الذي أدار لقاء الأهلي وزعيم الثغر الذي حسمه الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال زوران مانولوفيتش، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد السكندري عانى من التوتر أمام الأهلي، وهو ما تسبب في اهتزاز شباكه في الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء.

وأكد زوران مانولوفيتش، أن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، كانت متكافئة، مضيفا: "فخور بلاعبي الاتحاد السكندري الشباب بعد ظهورهم الجيد أمام الأهلي".

وأضاف: "واجهنا بطل أفريقيا، ولم ننجح في ترجمة الفرص التي لاحت لنا لأهداف"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد نهاية المباراة، لتهنئته بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتطرق للحديث عن جماهير الاتحاد السكندري بقوله: "90% من جماهير الاتحاد تفهم كرة قدم، أطالبهم بدعم الفريق وأن يكونوا فخورين به، لعبنا أمام الأهلي بنقص عددي وصعدنا مجموعة شباب، والآداء كان جيدًا".

وواصل أنه لا يعتمد على الاسماء وإنما المعيار لديه هو التألق في التدريب من أجل المشاركة في المباريات.

ورفض زوران الحديث عن مستقبله مع الاتحاد السكندري، مكتفيًا بقوله أن الأيام المقبلة ستحدد مصيره مع زعيم الثغر.

واختتم تصريحاته قائلا: "حكم لقاء الأهلي والاتحاد من أفضل الحكام بمصر".

زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندري الأهلى بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصولها 130 جنيها.. تراجع مفاجئ في أسعار البيض وهذا ثمن الكرتونة الآن

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

لاعب الزمالك السابق: أين مبادئ وقيم الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور؟

عباس شراقي يكشف 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

ترشيحاتنا

«التعليم» تتابع وصول أوراق أسئلة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الثانوية العامة

يسري الشرقاوي: قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يوفر تنافسية عادلة.. فيديو

بقوة 435 حصانا.. إم جي تقدم نسختها الجديدة «MG4 XPower».. اعرف سعرها

شقيق شاب توفي أثناء صلاة العشاء: دعا الله بحسن الخاتمة فاستجاب له.. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم 9-7-2023

هاني حتحوت: الأهلي يتواصل مجددًا مع الكرتي.. ورمضان صبحي ينتظر عروض احتراف جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ