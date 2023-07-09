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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل كلاتنبرج يفتح النار على عصام عبد الفتاح: يحاول العمل في مكان جديد

كلاتنبرج
كلاتنبرج

هاجم نيل ساكستون وكيل مارك كلاتنبرج، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق والذي انتقد فترة عمل كلاتنبرج في مصر.

وقال نيل ساكستون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موكلي مارك كلاتنبرج يشعر بخيبة أمل من التصريحات التي أدلى بها عصام عبد الفتاح ضده وضد عمله عندما كان رئيسا للجنة التحكيم في مصر".

أضاف: "كلاتنبرج لم يلتق بعصام عبد الفتاح أبدا أو يناقش عمله في وقت سابق، ولكن الاتحاد المصري والأندية لم يدعموا رؤية عصام عبد الفتاح أو عمله وأكبر دليل على ذلك تعاقدهم مع كلاتنبرج ليحل محله".

وواصل: "عصام عبد الفتاح يواصل استخدام اسم كلاتنبرج لتبرير أعماله السابقة أو الحصول على عمل آخر في بلدان أخرى، خاصة بعد رحيله عن لجنة الحكام في كاف".

وتابع: "كلاتنبرج يملك خبرات كبيرة من خلال مسيرته المميزة وكذلك عمله في أكثر من بلد، وهذا يمنحه المعرفة المثالية لكيفية تحسين التحكيم في جميع أنحاء العالم".

واختتم: "كلاتنبرج يريد أن يشكر الاتحاد المصري لكرة القدم مرة أخرى على ثقته وتعاونه خلال الفترة التي قضاها في مصر ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

نيل ساكستون عصام عبد الفتاح كلاتنبرج الاتحاد المصري

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