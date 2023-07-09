وزيرة الخزانة الأمريكية تحرج واشنطن خلال زيارتها لـ الصين| شاهد

ارتكبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين سلسلة من الأخطاء الدبلوماسية خلال رحلتها إلى الصين أمس السبت، حيث انحنت أمام نظيرها الصيني عدة مرات، في خطأ بروتوكولي اعتبره النقاد علامة على الضعف الأمريكي.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، انحنت المسؤولة الاقتصادية الأكبر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اليوم الثاني من زيارتها إلى بكين، التي دامت 4 أيام، لنظيرها الصيني هي ليفينج 3 مرات على الأقل، بينما كان هو منتصب القامة.

وقال برادلي بلاكمان، أحد كبار الموظفين في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش للصحيفة الأمريكية: "أبدًا، أبدًا، أبدًا.. لا يمكن لمسؤول أمريكي أن ينحني. يبدو أنه تم استدعاؤها إلى مكتب المدير، وهذه هي بالضبط البصريات التي يحبها الصينيون".

وأضاف: "طريقة التعامل مع الخصم هي ألا تكون في متناول اليد. لكن مع هذه الإدارة ، مرارا وتكرارا، نحرج أنفسنا ونظهر الضعف. وهذا يظهر فقط عدم وجود نفوذ فعال لدينا".

ووافقه الرأي جيروم أ. كوهين، الأستاذ الفخري في جامعة نيويورك والخبير في القانون والحكومة الصينية، مؤكدًا أن "الانحناء ليس جزءًا من البروتوكول المقبول".

وليس الانحناء فقط، فقد تعثرت يلين البالغة من العمر 76 عامًا، في ذكر اسم نظيرها هي، ووصفته بـ"نائب رئيس الوزراء هو" خلال أول اجتماع أمريكي رسمي مع رئيس الشؤون الاقتصادية.

وقالت يلين في كلمتها الأولى المختصرة: "أعتقد بقوة أن العلاقة بين بلدينا متجذرة في الروابط القوية بين الشعبين الأمريكي والصيني".

وأضافت أنه من المهم أن تحافظ البلدان على رعاية وتعميق هذه العلاقات.

وحاولت يلين إقناع الصين بخفض انبعاثات الكربون للحد من تغير المناخ، حيث قالت: "من واجبنا تجاه بلداننا وتجاه البلدان الأخرى التعاون" في القضايا البيئية.

وناشدت الولايات المتحدة والصين لإقامة "منافسة اقتصادية صحية لا يربح فيها الفائز كل شيء".