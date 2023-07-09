عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تحرج واشنطن خلال زيارتها لـ الصين| شاهد

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

ارتكبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين سلسلة من الأخطاء الدبلوماسية خلال رحلتها إلى الصين أمس السبت، حيث انحنت أمام نظيرها الصيني عدة مرات، في خطأ بروتوكولي اعتبره النقاد علامة على الضعف الأمريكي.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، انحنت المسؤولة الاقتصادية الأكبر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اليوم الثاني من زيارتها إلى بكين، التي دامت 4 أيام، لنظيرها الصيني هي ليفينج 3 مرات على الأقل، بينما كان هو منتصب القامة.

وقال برادلي بلاكمان، أحد كبار الموظفين في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش للصحيفة الأمريكية: "أبدًا، أبدًا، أبدًا.. لا يمكن لمسؤول أمريكي أن ينحني. يبدو أنه تم استدعاؤها إلى مكتب المدير، وهذه هي بالضبط البصريات التي يحبها الصينيون".

وأضاف: "طريقة التعامل مع الخصم هي ألا تكون في متناول اليد. لكن مع هذه الإدارة ، مرارا وتكرارا، نحرج أنفسنا ونظهر الضعف. وهذا يظهر فقط عدم وجود نفوذ فعال لدينا".

ووافقه الرأي جيروم أ. كوهين، الأستاذ الفخري في جامعة نيويورك والخبير في القانون والحكومة الصينية، مؤكدًا أن "الانحناء ليس جزءًا من البروتوكول المقبول".

وليس الانحناء فقط، فقد تعثرت يلين البالغة من العمر 76 عامًا، في ذكر اسم نظيرها هي، ووصفته بـ"نائب رئيس الوزراء هو" خلال أول اجتماع أمريكي رسمي مع رئيس الشؤون الاقتصادية.

وقالت يلين في كلمتها الأولى المختصرة: "أعتقد بقوة أن العلاقة بين بلدينا متجذرة في الروابط القوية بين الشعبين الأمريكي والصيني".

وأضافت أنه من المهم أن تحافظ البلدان على رعاية وتعميق هذه العلاقات.

وحاولت يلين إقناع الصين بخفض انبعاثات الكربون للحد من تغير المناخ، حيث قالت: "من واجبنا تجاه بلداننا وتجاه البلدان الأخرى التعاون" في القضايا البيئية.

وناشدت الولايات المتحدة والصين لإقامة "منافسة اقتصادية صحية لا يربح فيها الفائز كل شيء".

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إدارة الرئيس الأمريكي أحد بكين جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ