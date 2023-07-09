سلطان عٌُمان يبعث برسالة للرئيس الفلسطيني

بعث السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عُمان رسالة خطية إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، قام بيتسليمها بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقبال الرئيس الفلسطيني له في القصر الرئاسي برام الله.

وقد نقل وزير الخارجية العُماني تحيات وتمنيات السُّلطان هيثم بن طارق الطيبة إلى الرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا على دعم سلطنة عُمان الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، وفقًا لحل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه أعرب الرئيس محمود عباس عن خالص تحياته وتمنياته الطيبة للسُّلطان هيثم بن طارق وللشعب العُماني بدوام التقدم والنماء، معربًا عن تقديره البالغ وكافة الشعب الفلسطيني لمواقف سلطنة عُمان المشرِّفة القائمة على الحق وعدالة القضية الفلسطينية.

كما تم خلال المقابلة استعراض المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود التي تُبذَل لوقف التصعيد وكافة أعمال العنف وتحكيم العقل والمنطق والقانون الدولي في سبيل دفع المجتمع الدولي نحو دعم جهود استئناف عملية السلام.

كما تم التأكيد على المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الاستقلال والحرية والأمن والاستقرار.

حضر المقابلة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، والمستشار سالم بن حبيب العميري القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في رام الله، والوفد المرافق لمعاليه، فيما حضره من الجانب الفلسطيني زياد أبو عُمر نائب رئيس الوزراء للشؤون الدبلوماسية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، وعددٌ من المسؤولين.