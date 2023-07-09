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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تشارك في حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالأنفوشي في الإسكندرية

صدى البلد

قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية بالبدء فى  حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بمنطقة الأنفوشى بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتنسيق مع  نادى روتارى "اسكندرية رمل"، وجامعة الإسكندرية ، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وذلك استمرارا لحملات التوعية التى تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

 

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعاية الوزارة  للحدث الذى يستمر  لمدة أسبوع ، بمشاركة ٤٠ غطاسا، موضحةً أن هذه الفاعليات تعد الأكبر من نوعها للمساهمة فى  تقليل أسباب تلوث مياه البحر فى منطقة الميناء الشرقى ، كما تعد أحد الإجراءات التى يتم تنفيذها  للوفاء بالتزامات  مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الإقليمية للقمامة البحرية المنبثقة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة طبقا لاتفاقية برشلونه وبرنامج عمل البحر المتوسط ميدبول.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم اختيار الميناء الشرقى، نظراً  لأنه خليج شبه مغلق تتجمع فيه أعداد كبيرة من قوارب الصيد واليخوت لسنوات طويلة مما جعله عرضة لإلقاء المخلفات عبر العقود السابقة، حيث يتمتع المكان بأهمية تاريخية كموقع لبعض الآثار الغارقة.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أنه عقب انتهاء الفعاليات سيتم تجميع المخلفات وفرزها ودراستها لمعرفة مسبباتها ومصادرها، ثم التخلص الآمن منها .

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