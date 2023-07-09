الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء اليمين للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما حلف اليمين المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:

- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.

- المستشار/ عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

- المستشار/ محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

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