عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة

الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء اليمين للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما  حلف اليمين المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. 

كما منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:
- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق. 
- المستشار/ عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
- المستشار/ محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

4d649ebf-f0ad-4ffc-8fdd-0f5574cb1f6b (1)
4d649ebf-f0ad-4ffc-8fdd-0f5574cb1f6b (1)
82931cd0-b949-40f6-b2c8-575474dc20f3 (1)
82931cd0-b949-40f6-b2c8-575474dc20f3 (1)
1048d4dd-ff19-491e-9683-f95952a5195b
1048d4dd-ff19-491e-9683-f95952a5195b
7b9e2b64-f9f1-475d-aa0e-71e4479d27a0
7b9e2b64-f9f1-475d-aa0e-71e4479d27a0
ee8bc5d1-57b1-415a-8a3a-ac59cb228c29
ee8bc5d1-57b1-415a-8a3a-ac59cb228c29
82931cd0-b949-40f6-b2c8-575474dc20f3
82931cd0-b949-40f6-b2c8-575474dc20f3
4d649ebf-f0ad-4ffc-8fdd-0f5574cb1f6b
4d649ebf-f0ad-4ffc-8fdd-0f5574cb1f6b

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

لا يصلح.. محمد فضل الله يطرح حلولا لهيكلة الدوري المصري

أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد مع اتحاد جدة.. تفاصيل

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ82 ألف مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة

بعد 10 سنوات من الحظر.. قرار عاجل من إيطاليا بشأن استئناف الرحلات مع ليبيا

روسيا.. تفعيل منظومة الدفاع الجوي في روستوف بسبب عدة هجمات

لحماية دول المنطقة من الأخطار.. اعتماد مركز سعودي للأرصاد الجوية مكتبا إقليميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ