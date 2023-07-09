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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب تشهد أكبر احتجاج ضد محاولة نتنياهو المستمرة لتغيير نظام العدالة

مظاهرات في اسرائيل
مظاهرات في اسرائيل

شهدت تل أبيب ، مركز الأعمال في إسرائيل ، أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ أسابيع يوم السبت ضد محاولة متجددة من قبل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد لإصلاح نظام العدالة.

تظاهر عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ، حيث اجتذب التظاهر في تل أبيب حشودًا أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة ، حسبما أفادت قناتا الأخبار N12 والقناة 13 الإخبارية.

بدأت المظاهرات على مستوى البلاد في يناير عندما أعلنت الحكومة عن خطة لإصلاح الجهاز القضائي بحزمة تشريعية من شأنها أن تتراجع عن بعض سلطات المحكمة العليا وتعطي التحالف نفوذا حاسما في اختيار القضاة.

وانحسرت الاحتجاجات قليلاً منذ أواخر مارس / آذار عندما علق نتنياهو ، تحت ضغط في الداخل والخارج ، خطة محادثات التسوية مع أحزاب المعارضة بهدف التوصل إلى اتفاق واسع بشأن إصلاحات العدالة.

لكن ، معتبرا أن المحادثات الشهر الماضي لا طائل من ورائها ، أعاد نتنياهو إطلاق سعي حكومته لكبح جماح ما تراه محكمة عليا نخبوية ذات ميول يسارية مبالغ فيها ، رغم أنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالًا.

ومن المتوقع أن يجري البرلمان الأسبوع المقبل أول تصويت من ثلاثة على أول مشروع قانون جديد يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في الحكم ضد قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

وتقول المعارضة إن هذه الخطوة هي خطوة أخرى خطيرة نحو كبح استقلال القضاء من شأنها أن تعرض المحكمة العليا في نهاية المطاف للسياسيين وتفتح الباب أمام الفساد.

وقال قادة الاحتجاجات إنهم يعتزمون تكثيف المظاهرات الأسبوع المقبل.

قالت سيغال بيليد ليفياتان ، 51 سنة ، عاملة التكنولوجيا التي تظاهر في تل أبيب: 'ليس لدينا خيار ، علينا الدفاع عن ديمقراطيتنا'.

أثار مسعى الحكومة لإصلاح النظام القضائي مخاوف على الصحة الديمقراطية لإسرائيل وأضر بالاقتصاد ، حيث انخفض الشيكل بأكثر من 5٪ منذ بدايته.

حتى بينما يجادل ببراءته في محاكمة فساد طويلة الأمد ، سعى نتنياهو إلى تخفيف القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع الحكومة.

إسرائيل النظام القضائي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع قانون جديد

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