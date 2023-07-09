رئيس الاتحاد الأفريقي للكوارش: أشكر مصر على التنظيم الجيد للبطولة القارية

قال تومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش إن إقامة فعاليات النسخة التاسعة عشرة للبطولة الإفريقية للكوارش في القاهرة شيء يدعو للفخر نظرا للتنظيم الجيد وزيادة عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح فعاليات البطولة الإفريقية اليوم الأحد والمستمرة حتى يوم الخميس المقبل، إن تلك هي زيارته الثالثة إلى مصر وفي زيارة له يجد اختلافا كبيرا في كل شيء من تطور وبنية تحتية متطورة في المنشآت الرياضية.

وقدم تومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش، الشكر إلى محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على نشر رياضة الكوارش واستضافة البطولة الإفريقية.

وانطلقت فعاليات النسخة التاسعة عشرة من البطولة الأفريقية للكوارش اليوم الأحد في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من 22 دولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام فعاليات البطولة الإفريقية للكوارش التي تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 9-13 يوليو الجاري.

وحضر حفل افتتاح البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش والاوزبكستاني منصور ممثل الاتحاد الدولي للكوارش.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن رياضة الكوارش من ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتشهد انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر إلى الاتحاد الدولي والافريقي للكوارش على ثقتهم في إسناد تنظيم البطولة لمصر.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أيضا الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته البطولة الإفريقية للكوارش وعلى النهضة الرياضية التي تشهدها مصر حاليا، ما جعل الاتحاد ينجح في استضافة البطولات العربية والإفريقية والدولية لما نمتلكه من منشآت رياضية متطورة ومواكبة لنظيرتها في العالم.

وتشهد البطولة الإفريقية للكوارش في نسختها الـ 19 مشاركة 22 دولة إفريقية بإجمالي 150 لاعبا ولاعبة من ضمنهم 30 لاعبا من المنتخب المصري للكوارش والذين يتنافسون في جميع الأوزان والمراحل الخاصة بالبطولة.

وتضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى المدير الفني للعبة وكابتن مريم يحيى المشرف العام على الكوارش وكابتن زينب مأمون منسق عام اللجنة.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.