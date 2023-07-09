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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم.. نقل كلب لمستشفي بيطري بعد إطلاق شخص الرصاص عليه بالسلام

المتهم
المتهم

‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على شخص بتهمة إطلاق الرصاص على كلب من بندقية صيد "رش" مما تسبب في إصابته .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" بالطريق وإصابته بطلقة من بندقية صيد "رش" بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل بجراج - مقيم بدائرة القسم وعثر بحوزته على بندقية صيد "رش" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما تم نقل الكلب المصاب لإحدى المستشفيات البيطرية لتلقى العلاج اللازم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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إطلاق الرصاص السلام السلام أول القاهرة فيس بوك كلب

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