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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: نمو الأقساط التأمينية خلال فبراير 2023

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين  خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 29.2% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير  2023 قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر مارس الماضي بلغت 4.9 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال فبراير 2022 .

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية تسجيل قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو  2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023 مقابل 1.5مليار جنيه خلال فبراير 2022 بنمو قدره 56.3%.

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وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وصلت نحو 2.5مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فبراير 2022، بنمو 11.2%.


وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 31.1 % مسجلة 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

نمو التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 582.8 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 501.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بنمو 16.3 %.

 


 

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