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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 6.5 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال يناير الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أظهر احدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر يناير 2023 بنمو 41.7%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير  2023  أن الأقساط التأمينية سجلت 6.5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال يناير 2022 بارتفاع 41.7%.

وبين تقرير هيئة الرقابة المالية ان قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال يناير 2023 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال يناير 2022 بنمو قدره 42%.


وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 3.3 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال يناير 2022، بنمو 38.4%.


وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 45.9 % مسجلة 5.9 مليار جنيه خلال يناير  2023، مقابل 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

نمو أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 581.1 مليون جنيه خلال يناير 2023، مقابل 530 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 9.6 %.

 

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