128 مليون برميل صادرات عمان من النفط حتى مايو الماضي

بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر مايو 2023 نحو 128 مليونًا و70 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 81 دولارًا أمريكيًّا، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 160 مليونًا و144 ألفًا و300 برميل.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان الي أن إجمالي إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة ليبلغ 125 مليونًا و757 ألفًا و600 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 5.6 بالمائة مسجلة 34 مليونًا و386 ألفًا و700 برميل في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و60 ألفًا و600 برميل حتى نهاية شهر مايو 2023م.

وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عُمان بإجمالي صادرات بلغ 117 مليونًا و120 ألفًا و500 برميل تلتها اليابان بـ 4 ملايين و783 ألفًا و500 برميل، ثم الهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 3 ملايين و450 ألف برميل.

إنتاج الغاز الطبيعي

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي لسلطنة عُمان 21 مليارًا و833 مليونًا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر مايو 2023، بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022حيث بلغ الإجمالي وقتها 21 مليارًا و4 ملايين و900 ألف متر مكعب.

وبيّنت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 60.2 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر مايو 2023 حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 13 مليارًا و163 مليونًا و100 ألف متر مكعب.

وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 5 مليارات و580 مليونًا و500 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة مليارين و977 مليونًا و700 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 111 مليونًا و800 ألف متر مكعب.

الجدير بالذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 17 مليارًا و469 مليونًا و900 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 4 مليارات و363 مليونًا و100 ألف متر مكعب