المصري يتفوق على فاركو بثلاثية نظيفة في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، في تحقيق فوز كبير على فاركو، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز جريندو، هدف تقدم المصري في الدقيقة السادسة، من ركلة جزاء، بعد إعاقة من ياسين مرعي، لاعب فاركو، لمحاولة مرور مروان حمدي داخل منطقة الجزاء.

وحصل عبد الله بكري، لاعب فاركو، على بطاقة صفراء؛ بعد إعاقته جريندو، المنطلق منفردا بالمرمى.

وأحرز جابر كامل، الهدف الثاني في شباك فاركو، في الدقيقة 74، بالخطأ، بعد تنفيذ ركلة حرة، بعرضية من إلياس الجلاسي إلى داخل منطقة الجزاء، حاول جابر كامل إبعادها من داخل منطقة الـ 6 ياردات، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

ونجح فرانك إيتوجا، في الدقيقة 88، في إحراز الهدف الثالث في شباك فاركو، بعد تمريرة من إلياس الجلاسي، وضعت فرانك إيتوجا في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة ساقطة أعلى الحارس محمد سعيد شيكا المتقدم عن مرماه سكنت منتصف المرمى.

وخاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد الصغيري - عبد الله بكري - ياسين مرعي - عزمة جومة.

في خط الوسط: كينجسلي سوكاري - مصطفى حمادة - أحمد محمد فؤاد.

في خط الهجوم: سيف تيري - رزقي حمرون - عمرو جمال.

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد عماد - عماد الدين بوبكر - إسلام أبو سليمة - حسين السيد.

في خط الوسط: عمرو موسى - زياد كمال - إسلام عطية.

في خط الهجوم: جريندو - رجب عمران - مروان حمدي.