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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تكات المحلات.. طاجن المكرونة بالكبدة

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة خلال الإجازة بالصيف نقدم لكي طاجن المكرونة بالكبدة:

المقادير:
1كيس مكرونة قلم 400جم.
لخليط الكبدة:
1/2كيلو كبدة (عصافيري)
1/2راس ثوم مفروم ناعم
1ملعقة كبيرة خل
1/2ليمونة
ملح.

  فلفل اسود.

كمون
لصلصة الطماطم:
1بصل كبير الحجم مبشور ناعم
طماطم مبشورة خشن و تخلصي من القشرة
2 1/2ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1ملعقة صغيرة سكر
ملح.

فلفل اسود.

 كمون
للدقة:
1/2راس ثوم مفروم ناعم
4ملعقة كبيرة خل
1/4كوب ماء مغلي
1 1/2 ليمونة
كمون.

 ملح.

فلفل اسود
الطريقة:
1- اسلقي المكرونة 90%سوى مع ملعقة واحدة زيت و القليل من الملح.

و لا تغسليها بالماء الجاري بعد السلق حتى تطول مدة صلاحيتها.
2- جهزي الكبدة ذبلي الثوم اتركيه فاتح اللون كما هو ضيفي الكبدة و قلبي حتى تغير لونها ضيفي ليمون و ملعقة واحدة خل و تبلي بالملح و الفلفل و الكمون و بمجرد سوى الكبدة ارفعيها من على النار.

كوني حريصة ان تظل الكبدة طرية و فاتحة اللون. 
3- جهزي صلصة الطماطم حمري البصل ضيفي الطماطم المبشورة خشن و الملح و مقدار الصلصة و ملعقة واحدة سكر و ذرة فلفل اسود و كمون و اتركيه على النار حتى يتعصج تماما. 
4- جهزي الدقة خلال هذا الوقت.. ضيفي كل مقاديرها معا و اخلطيها في الخلاط.

ثم ضيفيها على صلصة الطماطم.. و اتركيهم يغلوا معا لدقائق. 
5- في طاجن الفرن ضعي المعكرونة مضافا لها مقدار متوسط من الصلصة و قلبيها جيداثم ضيفي فوقها مقدارا اخر من صلصة الطماطم دون تقليب بحيث تغطي المكرونة ثم وزعي الكبدة المتبلة على وجه الطاجن و غطيه و ادخليه الفرن لمدة 1/4ساعة على الاكثر و بالهنا والشفا

المكرونة بالكبدة صلصة الطماطم صلصة طماطم طاجن المكرونة مكرونة كيلو كبدة المكرونة

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