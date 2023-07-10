تكات المحلات.. طاجن المكرونة بالكبدة

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة خلال الإجازة بالصيف نقدم لكي طاجن المكرونة بالكبدة:

المقادير:

1كيس مكرونة قلم 400جم.

لخليط الكبدة:

1/2كيلو كبدة (عصافيري)

1/2راس ثوم مفروم ناعم

1ملعقة كبيرة خل

1/2ليمونة

ملح.

فلفل اسود.

كمون

لصلصة الطماطم:

1بصل كبير الحجم مبشور ناعم

طماطم مبشورة خشن و تخلصي من القشرة

2 1/2ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1ملعقة صغيرة سكر

ملح.

فلفل اسود.

كمون

للدقة:

1/2راس ثوم مفروم ناعم

4ملعقة كبيرة خل

1/4كوب ماء مغلي

1 1/2 ليمونة

كمون.

ملح.

فلفل اسود

الطريقة:

1- اسلقي المكرونة 90%سوى مع ملعقة واحدة زيت و القليل من الملح.

و لا تغسليها بالماء الجاري بعد السلق حتى تطول مدة صلاحيتها.

2- جهزي الكبدة ذبلي الثوم اتركيه فاتح اللون كما هو ضيفي الكبدة و قلبي حتى تغير لونها ضيفي ليمون و ملعقة واحدة خل و تبلي بالملح و الفلفل و الكمون و بمجرد سوى الكبدة ارفعيها من على النار.

كوني حريصة ان تظل الكبدة طرية و فاتحة اللون.

3- جهزي صلصة الطماطم حمري البصل ضيفي الطماطم المبشورة خشن و الملح و مقدار الصلصة و ملعقة واحدة سكر و ذرة فلفل اسود و كمون و اتركيه على النار حتى يتعصج تماما.

4- جهزي الدقة خلال هذا الوقت.. ضيفي كل مقاديرها معا و اخلطيها في الخلاط.

ثم ضيفيها على صلصة الطماطم.. و اتركيهم يغلوا معا لدقائق.

5- في طاجن الفرن ضعي المعكرونة مضافا لها مقدار متوسط من الصلصة و قلبيها جيداثم ضيفي فوقها مقدارا اخر من صلصة الطماطم دون تقليب بحيث تغطي المكرونة ثم وزعي الكبدة المتبلة على وجه الطاجن و غطيه و ادخليه الفرن لمدة 1/4ساعة على الاكثر و بالهنا والشفا