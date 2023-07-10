عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام الزناتي: اتخذت قرار الرحيل عن الجونة منذ عام.. واتحمل مسؤولية هبوطه للمظاليم

صدى البلد

قال حسام الزناتي المدير الرياضي السابق في نادي الجونة، إنه اتخذ الرحيل عن النادي منذ عام ماضي، بالتحديد منذ أن هبط النادي من الدوري الممتاز إلى القسم الثاني.

وأضاف الزناتي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يرى مناخ مناسب للعمل أفضل من الجونة سواء في مصر أو العالم العربي، خاصة وأنه لا يعترض عمله أي مسؤول على عكس أندية أخرى.

وأشار إلى أنه نادم على عدم وجود دور له في تكوين فريق الجونة، وأجواء العمل داخل الجونة تساعد على النجاح، مضيفًا «مجلس إدارة النادي لا يتدخل في الأمور الفنية، واتحمل مسؤولية الهبوط لدوري المظاليم العام الماضي».

الدوري الممتاز دوري المظاليم دوري الممتاز مجلس إدارة النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

ترشيحاتنا

مش هخلي واحدة تعمر معاك| قتل شقيقه التوأم بسبب مراته.. القصة الكاملة

علاج الكسل عن عبادة الليل والفجر.. بـ 3 خطوات ودعاء يغفل عنهم

ميدو يكشف عن حارس مستقبل مصر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة للمحكمة الجنائية العاجلة

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية بشأن التأشيرات

وزيرة الثقافة تكلف عمرو البسيوني للقيام بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

صدمة كبيرة للزمالك| تفاصيل صفقة الموسم للأهلي.. الإعلان في هذا الوقت

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ