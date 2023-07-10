حسام الزناتي: اتخذت قرار الرحيل عن الجونة منذ عام.. واتحمل مسؤولية هبوطه للمظاليم

قال حسام الزناتي المدير الرياضي السابق في نادي الجونة، إنه اتخذ الرحيل عن النادي منذ عام ماضي، بالتحديد منذ أن هبط النادي من الدوري الممتاز إلى القسم الثاني.

وأضاف الزناتي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يرى مناخ مناسب للعمل أفضل من الجونة سواء في مصر أو العالم العربي، خاصة وأنه لا يعترض عمله أي مسؤول على عكس أندية أخرى.

وأشار إلى أنه نادم على عدم وجود دور له في تكوين فريق الجونة، وأجواء العمل داخل الجونة تساعد على النجاح، مضيفًا «مجلس إدارة النادي لا يتدخل في الأمور الفنية، واتحمل مسؤولية الهبوط لدوري المظاليم العام الماضي».