الزمالك يستقر على تمديد عقد ثنائي المنتخب الأولمبي

تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك تعديل عقود محمد طارق وحاتم سكر ثنائي دفاع الأبيض والمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة مع تمديد التعاقد مع اللاعبين.



وأكد مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك، أن النادي يرغب في الحفاظ على اللاعبين المميزين الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين في الفترة الأخيرة، موضحا أنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة مع الثنائي في الفترة المقبلة لحسم ملف تعديل وتمديد العقود.



وكان الزمالك سبق وقام بتعديل وتمديد التعاقد مع الثنائي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" في وقت سابق للحفاظ على تواجدهما مع الأبيض لفترة أطول بعد ظهورهما بصورة جيدة مع الفريق.