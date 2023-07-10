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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لست أنا.. مذيعون بي بي سي يبرأون أنفسهم من تهمة التورط مع مراهق

مذيع في بي بي سي
مذيع في بي بي سي

تحدث العديد من نجوم البي بي سي لينأيوا بأنفسهم عن الادعاءات بأن مقدمًا لم يذكر اسمه دفع لمراهق أكثر من 35000 جنيه إسترليني مقابل صور جنسية صريحة.

ولم تذكر صحيفة "صن" اسم الشخصية "المعروفة" التي تواجه الاتهامات ، لكنها قالت إنهم يتقاضون راتبا من ستة أرقام وهم حاليا على الهواء .

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وأثارت هذه المزاعم تكهنات مسعورة حول هوية الرجل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن خبراء قانونيين ، بمن فيهم المدعي العام السابق نذير أفضل ، حذروا الجمهور من أنهم يواجهون مقاضاة إذا وجهوا اتهامات كاذبة عبر الإنترنت.

وكتب على تويتر: "نصيحة قانونية ... إذا سميت شخصًا وأخطأت في أمره ، فقد يقاضيك بتهمة التشهير ويمكنك أن تقول وداعًا لكل شيء تملكه. لذا لا تفعل".

أثارت سلسلة الادعاءات الكاذبة غضب العديد من نجوم البي بي سي البارزين ، مما دفع البعض إلى التحدث علنًا لتبرئة أسمائهم.

مذيع BBC Radio 5 Live هو من بين أولئك الذين تحدثوا علانية ويبدو أنه ذهب إلى الشرطة بعد تسميته خطأً بالمتهم عبر الإنترنت، وقد نشر لقطة شاشة للموقع على تويتر جاء فيها: "شكرًا لك على اتصالك بشرطة العاصمة للإبلاغ عن جريمتك".

وأضاف كامبل: "أعتقد أنه من المهم اتخاذ موقف. هناك عدد كبير جدًا من هؤلاء الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرًا لأصدقائك الداعمين.، كما كتب "أرجوك احذف هذه أو سأقاضيك" و "قادم من أجلك" ردًا على مستخدمي تويتر الآخرين الذين بدا أنهم يتهمونه زورًا.

غاري لينيكر

كان نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ومقدم برنامج Match Of The Day اسمًا كبيرًا آخر نال إعجابه.

وكتب على تويتر "أكره أن يخيب آمال الكارهين لكن لست أنا"، ولا يتناسب المقدم أيضًا مع وصف الصحيفة للنجم الذي لم يذكر اسمه والذي يتقاضى راتباً من ستة أرقام ، بناءً على أحدث الأرقام المتاحة.

كشف تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية في الصيف الماضي أنه كان يتقاضى أجرًا أعلى من سبعة أرقام - بين 1،350،000 جنيه إسترليني و 1،354،999 جنيهًا إسترلينيًا.

رايلان كلارك

المذيع التلفزيوني والإذاعي رايلان هو رجل بريء آخر، وكتب المذيع من العمر 34 عامًا على تويتر: “لست متأكدًا من سبب ذكر اسمي، ولكن لست أنا هذا الشخص يا حبيبي”.

وتابع: “أنا أصور حاليًا عرضًا في إيطاليا لشبكة بي بي سي ، لذا احذر نطق اسمي".

جيريمي فاين

كما رد مذيع راديو بي بي سي 2 بالإحباط على الادعاءات القائلة بأنه الرجل المتورط في هذه المزاعم، وقال الأب لطفلين: "فقط لأقول إنني أتطلع بشدة لاستضافة برنامجي الإذاعي يوم الإثنين - بغض النظر عن" مقدم بي بي سي "في الأخبار ، لدي نفس الرسالة التي أرسلها لك رايلان سابقًا: إنه بالتأكيد ليس أنا ".

BBC Radio ادعاءات

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