السلطات البريطانية تحقق في فضيحة دفع مذيع BBC أموالا لمراهق

استجوبت الحكومة البريطانية إدارة بي بي سي اليوم الأحد بشأن تعاملها مع مزاعم بأن أحد مذيعيها النجوم دفع لمراهق آلاف الجنيهات لالتقاط صور جنسية فاضحة ، ابتداءً من سن 17 عامًا.

وأجرت وزيرة الثقافة لوسي فريزر محادثات عاجلة مع المدير العام للإذاعة ، تيم ديفي ، يوم الأحد حول المزاعم التي وصفتها بأنها 'مثيرة للقلق للغاية'.

وقالت على تويتر '(ديفي) أكدت لي أن بي بي سي تحقق بسرعة وحساسية.'

'بالنظر إلى طبيعة المزاعم ، من المهم أن تُمنح البي بي سي الآن مساحة لإجراء تحقيقها ، وإثبات الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة'.

ونقلت صحيفة `` ذا صن '' ، التي نشرت هذه المزاعم لأول مرة ، عن والدة الشاب قولها إن مقدم البرنامج الذكر الذي لم يذكر اسمه دفع للمراهق أكثر من 35 ألف جنيه إسترليني (45 ألف دولار) على مدى ثلاث سنوات مقابل الصور.

وقالت الأم للصحيفة إن المراهق استخدم المال لتمويل عادة الكوكايين.

اشتكت الأسرة إلى المذيع في 19 مايو / أيار ، لكن لم يتم إيقاف المذيع على الفور ، وفقًا لصحيفة The Sun ، التي قالت إن الأسرة لم تطلب مدفوعات مقابل قصتهم.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ، التي تمول من رسوم ترخيص تدفعها كل أسرة تشاهد التلفاز ، في بيان: 'نتعامل مع أي ادعاءات على محمل الجد ولدينا إجراءات للتعامل معها بشكل استباقي'.

وقالت الإذاعة إن عملياتها تضمنت 'محاولة جادة للتحدث مع أولئك الذين اتصلوا بنا من أجل البحث عن مزيد من التفاصيل وفهم الوضع'.

'إذا لم نتلق أي رد على محاولاتنا أو لم نتلق أي اتصال آخر يمكن أن يحد من قدرتنا على التقدم في الأمور ، لكن هذا لا يعني توقف استفساراتنا.

وقالت 'إذا ظهرت ، في أي وقت ، معلومات جديدة أو تم توفيرها - بما في ذلك عبر الصحف - فسيتم التصرف على أساسها بشكل مناسب ، بما يتماشى مع العمليات الداخلية'.