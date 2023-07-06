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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبده ردا على مذيع: الإمارات أبو الدنيا مع السعودية| فيديو

صدى البلد

وجه مذيع سؤالا الى الفنان محمد عبده عن لقب دولة الإمارات وقال له إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا.. الإمارات شو؟.

وجاء رد الفنان محمد عبده عليه: الإمارات أبو الدنيا مع السعودية.

وكان قد وصل الفنان محمد عبده صباح الأربعاء، إلى مدينة الاحساء في المملكة العربية السعودية، استعدادا لحفل الليلة الخميس هناك.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-مقطع فيديو من لحظة وصول محمد عبده إلى الأحساء.

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وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

 

أسامة أنور عكاشة العربية السعودية المملكة العربية السعودية دولة الامارات شركة روتانا للصوتيات شركة روتانا

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