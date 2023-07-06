غلوش: الوثائقية تعلن عرض الجزء الأول من فيلم "أسامة أنور عكاشة"..يوليو الجاري

قال الكاتب الصحفي، عبد الله غلوش، إن الإحتفال بأسامة أنور عكاشة لم يكن فقط من خلال الفيلم الذي قامت المتحدة بإنتاجه فقط، بل في العام الماضي تم إنتاج العمل الفني "راجعين يا هوي" و "الباب الأخضر" تكريماً له، لافتاً إلى أن أسامة أنور عكاشة قام بالكثير من الأعمال الفنية مثل زيزينيا واربيسك وضمير أبلة حكمت وغيرهم.

وأضاف "عبدالله غلوش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن قناة الوثائقية تعلن عن عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" يوليو الجاري.

وتابع عبدالله غلوش، أن هناك قنوات دراما قائمة علي أعمال الراحل أسامة أنور عكاشة، لافتاً إلى أن قناة الوثائقية سوف تقوم بأعمال فنية قادمة لرموز فنية وثقافية واجتماعية خلال الفترة المقبلة.