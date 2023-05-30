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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محطات هامة في حياة أسامة أنور عكاشة |تفاصيل

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

كشف الكاتب الصحفي سيد محمود، تفاصيل جديدة عن حياة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، مشيرا إلى أن تعرض معارك مستندة لأسباب غير منطقية.

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وأضاف سيد محمود، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفي، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” مساء اليوم، أن أسامة أنور عكاشة له أعمال فنية كثيرة، متابعا أن هناك حملات صحفية قامت ضده، وخاصة في الفترة بعد حرب أكتوبر من جريدة أخبار اليوم، وهذا الأمر كان ظلما.

وتابع أن الكاتب كان أول مؤلف درامي يشيد بدور سعد زغلول، ومصطفى النحاس، لافتا إلى أنه كان لديه رؤية متوازنة وموضوعية لفترة مهمة من تاريخ مصر.

وأفاد بأن أسامة أنور عكاشة اتسم بالشجاعة وبرزت في مواقفه السياسية والإسلامية، كما أنه عرض عليه كتابة عمل عن «شخصية جمال عبدالناصر»، كما أن الراحل كان يتمنى عمل فني عن حياة مصطفى النحاس.

واستطرد: الكاتب سليمان فياض، نصح أسامة عكاشة بالتوجه إلى الكتابة التلفزيونية أو الإذاعية بسبب أسلوبه، موضحًا أن فهم عكاشة للدراما ساعده كثيرا على جذب المشاهد من مختلف العالم العربي،  كما أن جميع أعماله نالت حظا من مختلف الطبقات الاجتماعية.  

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ابنة أسامة أنور عكاشة: والدي كان حالة فريدة جداً من جميع النواحي

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