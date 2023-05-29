ابنة أسامة أنور عكاشة: والدي كان حالة فريدة جداً من جميع النواحي

قالت نسرين أنور عكاشة، ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، إن والدها كان حالة فريدة جداً من جميع مشتملاته، مشيرة إلى أن والدها كان يستمع كثيراً إلي الأدباء والكتاب حتي يستطيع الإلمام بالموهبة التي بداخله وتنميتها بالقدر المستطاع.

وأضافت "نسرين عكاشة" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الله أعطي والدها موهبة عظيمة ثم وضعه في ظروف ملائمة حتي يستطيع تكوين النجاح، وبالفعل وصل إلي أعلي مراتب النجاح في عمله، وأصبح الجميع يعرف إسمه وعمله.

وتابعت نسرين عكاشة، أن والدها كان يحب كتابة أعمال فنية خاصة بهوية الإنسان المصري، التي يكون فيها عمق وتحليل وتشريح كامل لتركيبة الإنسان المصري.