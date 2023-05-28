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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذكرى رحيل أسطورة الدراما أسامة أنور عكاشة.. وتفاصيل تكشفها ابنته لأول مرة

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

صرحت الإذاعية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الراحل "أسامة أنور عكاشة"، أن والدها عندما كان يُسأل عن أهم أعماله و الأقرب إلى قلبه، كان جوابه المكرر هو أن الأعمال الأقدم أو في بدايته هي التي تضم خلاصة فكره، حتى إن لم تكن هي الأشهر بين أعماله لكنها الأقرب إلى قلبه.

و أضافت نسرين عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن والدها كان دائما يحترم فكرة أن هناك أعمال أخرى حظت بإقبال جماهيري كبير، مثل: "ليالي الحلمية أو أرابيسك" و غيرها من الأعمال، موضحة أن ميوله كانت لأعمال قديمة مثل: "عابر سبيل" و غيره ، على عكس ما تميل له هي و أسرته من الأعمال المشهورة و مثال على ذلك "الحب و أشياء أخرى".

و أوضحت ابنة الكاتب الراحل "أسامة أنور عكاشة"، أنه لم تكن هناك طقوس معينة لوالدها أثناء كتابته للأعمال، و لكنه كان يشعر أثناء سفره إلى الأسكندرية أنه في أفضل حالاته و كان مكانه المفضل، مضيفة أنه بأوقات فراغه كان يقوم بحضور فعاليات أو نقاشات ثقافية مع أصدقائه أو الجلوس مع عائلته و الدردشة معهم، و أنها أدركت مؤخرا أنه من خلال ذلك كان يخلق و يربط بداخله قصص درامية و تعتبر هذه مرحلة ما قبل الكتابة.

كواليس كتاباته

و أشارت "عكاشة"، إلى أنه كان يجلس في مكتبه و يتأمل ليستعد لتحضير العمل الذي سيكتبه، باستماعه إلى الموسيقى لمساعدته على التأمل، مؤكدة أنه كان قريب دائما من كل الناس و يندمج معهم و هدفه أن يسمع و يعرف كل القصص منهم على إختلافها بجانب دراسته و أبحاثه أو إطلاعاته، تعتبر هذه كلها مقومات كتابته لعدة أعمال مختلفة عن بعضها و لكنها تلمس كل شخص.

و تابعت، أن أصدقاء والدها كانوا دائما يشبهونه، و كان يذهب لأي شخص أيا كان خلفيته الثقافية أو مستواه الإجتماعى أو الثقافى و يندمج معه في حوارات تفيدة و تفيدهم حتى يتعرف أكثر على هوية المواطن المصري، خاتمة أن شخصية أبو العلا البشري جزء من والدها.  


 

أسامة أنور عكاشة نسرين عكاشة السفيرة عزيزة أرابيسك ليالي الحلمية

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