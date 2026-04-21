قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي

ولنا فى الخيال حب
ولنا فى الخيال حب
أحمد البهى

اختتم مهرجان هوليوود للفيلم العربي، فعاليات دورته الخامسة التي أقيمة في الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري، في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.


وحضر حفل الختام مجموعة من النجوم من بينهم ريهام عبد الغفور، هشام ماجد، أحمد السعدني، مصطفى غريب، مايان السيد، ميريهان حسين، بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال السينما في لوس أنجلوس.


وهذا وتم الإعلان خلال الحفل عن القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة، التي حملت خلال فعالياتها العديد من المفاجآت التي تنوعت ما بين عروض الأفلام والتكريمات، وجاءت القائمة كالآتي:

جوائز جمعية الفيلم العربي في هوليوود "HAFA":

جائزة التميز في التعبير السينمائي ذهبت لفلمين، الأول هو الفيلم الوثائقي "بابا والقذافي - My Father and Qaddafi" للمخرجة جيهان الكيخيا، والذي عرض ضمن قسم العروض الخاصة بالمهرجان. ويتناول الفيلم جانب إنساني  يكشف العلاقات المعقدة بين العائلة والسلطة والتاريخ، من خلال سرد حميمي، يسلط الضوء على قصة تتشكل بين السياسة والهوية وثقل الماضي.

والثاني للوثائقي "الحياة بعد سهام - Life After Siham" للمخرج المصري نمير عبد المسيح، وقد عرض ضمن مسابقة اأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار إنساني عن الفقد والذاكرة.

جوائز الأفلام القصيرة:

-- جائزة أفضل فيلم قصير ذهبت لفيلم "Alone" للمخرجة منى داود، و الفيلم  من انتاج النجمة منى زكي ومها عبد العظيم وقد عرض عالميا لأول مرة خلال فعاليات المهرجان، وتدور أحداثه حول سيدة مسنة تعاني من الخرف، وتحاول إنكار حالتها الصحية، في الوقت الذي تعيش فيه السيدة التي تعتني بها صراعا نفسيا وحزنا مكبوتا، ليعكس العمل جوانب مختلفة من الوحدة الإنسانية.

- جائزة أفضل فيلم طلابي ذهبت لفيلم "حظ أوفر الجنة القادمة -  Better Luck, Paradise Next" للمخرجة هدير رمضان.

- جائزة أفضل أصوات لوس أنجلوس ذهبت لفيلم "بيغيسكين - Pigskin" وهو من إخراج تيشنا لودي، ومن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية. وتدور أحداثه حيث تلتقي الثقافة بالملعب، فهو استكشاف جريء للهوية والضغوط ومعنى الانتماء.

- تنويه خاص حصل عليه فيلم "سندريلا - Cinderella" للمخرج علاء القيسي، وهو من إنتاج مشترك للأردن وأستراليا. وتتناول أحداثه حكاية مألوفة، تُعاد روايتها بعيون عربية، حين تلتقي الأساطير بالواقع.

- جائزة أفضل إخراج حصلت عليها منى داود عن فيلهما "Alone".

- جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها لطيفة فهمي عن دورها في فيلم  "Alone".

- جائزة أفضل موهبة صاعدة حصلت عليها الممثلة بسمة علي، عن دورها في فيلم "سندريلا".

جوائز الأفلام الروائية الطويلة:

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للإنجاز مدى الحياة في السينما ذهبت لمحمد بكري عن فيلم "لحظات من ذاكرة لا تمحى - All That’s Left Of You" وهو فيلم إنتاج مشترك بين الأردن وفلسطين، وتتناول أحداث الفيلم تفاصيل من الفقد والصمود.

- جائزة تصويت الجمهور ذهبت للفيلم المصري "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، وهو فيلم افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان، وتدور أحداثه عن قصة حب تجمع أستاذ جامعي يعيش حياة منعزلة وبين طالبة تدخل عالمه لتقلب موازين حياته.

- جائزة أفضل ممثل صاعد ذهبت إلى لمار فادن عن دوره في الفيلم السعودي "هجرة" للمخرجة شهد أمين، وتتناول أحداثه حكاية عن التحول وهوية تتشكل ورحلة تعبر الحدود في الداخل والخارج.

- جائزة أفضل فيلم أول ذهبت لسيريل عريس عن الفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم".

- جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها مونيا عقل عن فيلم "نجوم الأمل والألم".

- جائزة أفضل ممثل ذهبت للفنان أحمد مالك عن الفيلم المصري "كولونيا - My Father's Scent" للمخرج محمد صيام. 
كما ذهبت نفس الجائزة لمعتز ملحيس عن دوره في الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية.

- ذهبت جائزتي أفضل مخرج وجائزة الأفق الذهبي لشيرين دعيبس عن فيلم "اللي باقي منك -  ALL THAT'S LEFT OF YOU" وهو إنتاج مشترك بين الأردن وفلسطين وتتناول أحداثه حكاية مؤثرة عن الفقد والبقاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب
الذباب
الذباب

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد